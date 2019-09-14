ООС: с начала суток пять вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано пять вражеских обстрелов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.
Как отмечается, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В частности, неподалеку Новотроицкого с направления Докучаевска был зафиксирован вражеский обстрел из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Неподалеку Новолуганского с направления Доломитного - из миномета калибра 120 мм; вблизи Новотошковского с направления Донецкого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета; дважды в районе Пивденного с направления "Шахта им.Гагарина" - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Напомним, до обеда на Донбассе было три вражеских обстрела.