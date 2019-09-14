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ООС: до обіду на Донбасі три ворожих обстріли

ООС: до обіду на Донбасі три ворожих обстріли

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. З початку поточної доби до обіду на Донбасі зафіксовано три ворожих обстріли. Про це під час брифінгу повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України Максим Праута, передає УНН.

"Станом на 12-ту годину сьогодні, 14 вересня, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь тричі на луганському напрямку", - повідомив він.

З його слів, близько 6:30 дві міни калібру 120 мм розірвалися на позиціях Об’єднаних сил неподалік Новолуганського.

Після 7-ї ранку з боку населеного пункту Донецький, як зазначив речник МОУ, окупанти упродовж 50 хвилин з мінометів 120-го і 82-го калібрів та станкового протитанкового гранатомету обстрілювали українських воїнів в районі Новотошківського. Загалом противник випустив 68 мін обох калібрів.

Ще один обстріл відбувся в районі Південного, де ворог використав гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, вказав Праута.

"Втрат з нашого боку від початку поточної доби немає. Ситуація на лінії зіткнення повністю контрольована нашими підрозділами", - підсумував він.

Нагадаємо, 13 вересня бойовики 22 рази обстрілювали українські позиції на Донбасі, вісім бійців отримали поранення.

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