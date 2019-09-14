ООС: до обеда на Донбассе три вражеских обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. С начала текущих суток до обеда на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела. Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Максим Праута, передает УНН.
"По состоянию на 12 часов сегодня, 14 сентября, российско-оккупационные войска открывали огонь трижды на луганском направлении", - сообщил он.
По его словам, около 6:30 две мины калибра 120 мм разорвались на позициях Объединенных сил неподалеку Новолуганского.
После 7 утра со стороны населенного пункта Донецкий, как отметил представитель пресс-центра МОУ, оккупанты в течение 50 минут из минометов 120-го и 82-го калибров и станкового противотанкового гранатомета обстреливали украинских воинов в районе Новотошковского. В общем противник выпустил 68 мин обоих калибров.
Еще один обстрел произошел в районе Пивденного, где враг использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие, указал Праута.
"Потерь с нашей стороны от начала текущих суток нет. Ситуация на линии соприкосновения полностью контролируется нашими подразделениями", - подытожил он.
Напомним, 13 сентября боевики 22 раза обстреливали украинские позиции на Донбассе, восемь бойцов получили ранения.