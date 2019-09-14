ООС: бойовики 22 рази обстрілювали українські позиції, вісім бійців отримали поранення

КИЇВ. 14 вересня. УНН. У п'ятницю збройні формування Російської Федерації та її найманці 22 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме – мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також, з гранатометів різних систем, протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.