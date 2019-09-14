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ООС: бойовики 22 рази обстрілювали українські позиції, вісім бійців отримали поранення

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. У п'ятницю збройні формування Російської Федерації та її найманці 22 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме – мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також, з гранатометів різних систем, протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

чотири рази неподалік Новотроїцького – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Мар’їнки – зі снайперської та стрілецької зброї;
двічі неподалік Талаківки – зі стрілецької зброї;
двічі поблизу Авдіївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Опитного – з автоматичного гранатомета;
поблизу Верхньоторецького – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.
неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу Гнутового – з метою нанесення максимальної шкоди військовослужбовцям Об'єднаних сил противник застосував декілька безпілотних літальних апаратів (БПЛА), серед них – один з підвісом, для скидання гранатометних пострілів.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

в районі Зайцевого – з міномета калібру 82 мм;
поблизу Майорська – з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї;
чотири рази неподалік Новгородського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
неподалік Новолуганського – з міномета калібру 82 мм.
поблизу Хутора Вільного – застосував протитанковий ракетний комплекс.

За минулу добу під час виконання бойових завдань вісім військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Новолуганського з міномета калібру 120 мм.

Нагадаємо, з початку проведення Операції ОС знешкоджено майже 24 тисячі вибухонебезпечних предметів.

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