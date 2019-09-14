ООС: боевики 22 раза обстреливали украинские позиции, восемь бойцов получили ранения

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза неподалеку Новотроицкого - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки - из снайперской и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Талаковки - с стрелковому оружию;

дважды вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Опытного - с автоматического гранатомета;

вблизи Верхнеторецкого - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Гнутово - с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил противник применил несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), среди них - один из подвесом для сброса гранатометным выстрелов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

в районе Зайцевого - из миномета калибра 82 мм;

вблизи Майорского - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия;

четыре раза неподалеку Новгородского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Новолуганского - с миномета калибра 82 мм.

вблизи Хутора Свободного - применил противотанковый ракетный комплекс.

За минувшие сутки во время выполнения боевых задач восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Новолуганского из миномета калибра 120 мм.

Напомним, с начала проведения Операции ОС уничтожено почти 24 000 взрывоопасных предметов.