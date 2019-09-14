ООС: боевики 22 раза обстреливали украинские позиции, восемь бойцов получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В пятницу вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 22 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил:
четыре раза неподалеку Новотроицкого - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Марьинки - из снайперской и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Талаковки - с стрелковому оружию;
дважды вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Опытного - с автоматического гранатомета;
вблизи Верхнеторецкого - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Гнутово - с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил противник применил несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), среди них - один из подвесом для сброса гранатометным выстрелов.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
в районе Зайцевого - из миномета калибра 82 мм;
вблизи Майорского - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия;
четыре раза неподалеку Новгородского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
неподалеку Новолуганского - с миномета калибра 82 мм.
вблизи Хутора Свободного - применил противотанковый ракетный комплекс.
За минувшие сутки во время выполнения боевых задач восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Новолуганского из миномета калибра 120 мм.
Напомним, с начала проведения Операции ОС уничтожено почти 24 000 взрывоопасных предметов.