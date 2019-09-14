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ООС: з початку доби п'ять ворожих обстрілів

ООС: з початку доби п'ять ворожих обстрілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано п'ять ворожих обстрілів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр ООС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Зокрема, неподалік Новотроїцького з напрямку Докучаєвська був зафіксований ворожий обстріл з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї. Неподалік Новолуганського з напрямку Доломітного – з міномета калібру 120 мм; поблизу Новотошківського з напрямку Донецького – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкового протитанкового гранатомета; двічі в районі Південного з напрямку "Шахта ім.Гагаріна" – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Нагадаємо, до обіду на Донбасі було три ворожих обстріли.

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