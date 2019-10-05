ООС: с начала суток 10 вражеских обстрелов, один раненный
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. На Донбассе в районе проведения ООС с начала текущих суток зафиксировано 10 вражеских обстрелов, один военнослужащий ранен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-центра ООС.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Кроме того указано, что в нарушение Минских соглашения, противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил, в районе ОТГ "Север" - 5 обстрелов.
"На протяжении текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - указано в сообщении.