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ООС: с начала суток 10 вражеских обстрелов, один раненный

Киев • УНН

 • 10328 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. На Донбассе в районе проведения ООС с начала текущих суток зафиксировано 10 вражеских обстрелов, один военнослужащий ранен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-центра ООС.

ООС: с начала суток 10 вражеских обстрелов, один раненный

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того указано, что в нарушение Минских соглашения, противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил, в районе ОТГ "Север" - 5 обстрелов.

"На протяжении текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - указано в сообщении.

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