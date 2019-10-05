ООС: з початку доби 10 ворожих обстрілів, один поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. На Донбасі у районі проведення ООС з початку поточної доби зафіксовано 10 ворожих обстрілів, один військовослужбовець поранений. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані пресцентру ООС.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Крім того вказано, що, порушуючи Мінські угоди, противник навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил, у районі ОТУ "Північ" - 5 обстрілів.
"Впродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - вказано у повідомленні.