ООС: днем боевики четыре раза нарушили "тишину", есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. С начала этого дня на востоке Украины российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня, дважды из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках трехсторонней контактной группы.
"Возле Новотошковского враждебные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел позиций наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Каменки оккупанты дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, а также с минометов калибра 82 мм и 120 мм. В сторону населенного пункта Попасная наемники применили автоматические станковые гранатометы", — говорится в сообщении.
По данным пресс-центра ООС, вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.
Отмечают, что на обстрелы украинские защитники открывали огонь, благодаря чему заставили противника остановить огневую активность.
Напомним
За прошедшие сутки, 29 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в районе проведения операции Объединенных сил семь раз нарушили режим прекращения огня.