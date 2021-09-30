ООС: вдень бойовики чотири рази порушили "тишу", є загиблий

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Від початку цієї доби на сході України російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню, двічі з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомив пресцентр ООС, інформує УНН.

Деталі

Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції Збройних сил України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах тристоронньої контактної групи.

"Біля Новотошківського ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Кам'янки окупанти двічі вели вогонь із артилерії калібру 122 мм, а також із мінометів калібру 82 мм та 120 мм. У бік населеного пункту Попасна найманці застосували автоматичні станкові гранатомети", — ідеться у повідомленні.

За даними пресцентру ООС, унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

Зазначають, що на обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь, завдяки чому змусили противника зупинити вогневу активність.

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 29 вересня, збройні формування Російської Федерації в районі проведення операції Об’єднаних сил сім разів порушили режим припинення вогню.

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