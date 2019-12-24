ООС: боевики семь раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. 23 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:
рядом с Лебединским - из гранатометов различных систем;
недалеко от населенного пункта Старогнатовка - с станковой противотанкового гранатомета;
у Васильевки - из стрелкового оружия;
дважды в районе населенного пункта Широкино - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
рядом с Новотроицким - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Один обстрелы позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
неподалеку от Южного - из крупнокалиберных пулеметов;
Вчера, 23 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала этих суток, 24 декабря, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по защитникам населенного пункта Березовое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Потерь с нашей стороны нет.
Напомним, ОБСЕ зафиксировала увеличение количества взрывов на Донбассе.