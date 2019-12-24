ООС: бойовики сім разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. 23 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
поруч з Лебединським – з гранатометів різних систем;
неподалік населеного пункту Старогнатівка – зі станкового протитанкового гранатомету;
біля Василівки – зі стрілецької зброї;
двічі в районі населеного пункту Широкине – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поруч з Новотроїцьким – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Один обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
неподалік Південного - з великокаліберних кулеметів;
Вчора, 23 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
З початку цієї доби, 24 грудня, російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь по захисникам населеного пункту Березове, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Втрат з нашого боку немає.
Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості вибухів на Донбасі.