ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. С начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны полковник Александр Мотузянык, передает УНН.
“С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 дня зафиксировано одну вражескую провокацию, которую противник совершил около четырех утра на подступах к селу Новолуганское”, — заявил он.
Так, по направлению населенного пункта Доломитное оккупанты открыли прицельный огонь из гранатометов АГС, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Обстрел продолжался всего около получаса. Наши защитники огонь в ответ не открывали.
“По состоянию на сейчас ситуация остается стабильной и полностью контролируемой украинским подразделениями. Боевых потерь в рядах Вооруженных Сил Украины с начала текущих суток нет”, — добавил Мотузянык.
Напомним, 2 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.