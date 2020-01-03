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ООС: бойовики один раз обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. З початку доби бойовики один раз обстріляли українські позиції з гранатометів , кулеметів та стрілецької зброї. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.

“Від початку поточної доби, станом на 12.00 дня зафіксовано одну ворожу провокацію, яку противник здійснив близько четвертої ранку на підступах до села Новолуганське”, — заявив він.

Так, з напрямку населеного пункту Доломітне окупанти відкрили прицільний вогонь з гранатометів АГС, кулеметів крупного калібру та стрілецької зброї. Обстріл тривав загалом близько півгодини. Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали.

“Станом на зараз ситуація залишається стабільною та повністю контрольованою українськими підрозділами. Бойових втрат у лавах Збройних Сил України від початку поточної доби немає”, — додав Мотузяник.

Нагадаємо, 2 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

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