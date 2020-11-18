ООС: боевики дважды нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 17 ноября, боевики два раза нарушили "режим тишины" на Донбассе. Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает УНН.
“За прошедшие сутки, 17 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано два нарушения договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Вблизи Новотроицкого враг открыл огонь, применив ручной противотанковый гранатомет, а в районе Шумел — автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие”, — говорится в сообщении и добавляется, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
“С начала текущих суток, 18 ноября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано”, — сообщили в штабе.
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“Украинская защитники контролируют ситуацию в районе проведения операции. В то же время наши воины находятся наготове к адекватному реагированию на возможные вызовы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников”, резюмировали военные.
Напомним, Посольство США в Украине выступило с призывом к Российской Федерации открыть все пункты въезда-выезда на Донбассе.