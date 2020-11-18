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ООС: бойовики двічі порушили "режим тиші"

ООС: бойовики двічі порушили "режим тиші"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Минулої доби, 17 листопада, бойовики два рази порушили “режим тиші” на Донбасі. Попри це, під час ранкового зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, інформує УНН.

“Упродовж минулої доби, 17 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано два порушення домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації. Поблизу Новотроїцького ворог відкрив вогонь, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, а в районі Шумів — автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю”, — йдеться у повідомленні та додається, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

“Від початку поточної доби, 18 листопада, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано”, — повідомили у штабі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Збройні сили РФ продовжують підвищувати бойову готовність бойовиків — розвідка

“Українські захисники контролюють ситуацію в районі проведення операції. Водночас наші воїни перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців”, резюмували військові.

Нагадаємо, Посольство США в Україні виступило із закликом до Російської Федерації відкрити всі пункти в’їзду-виїзду на Донбасі.

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