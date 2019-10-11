ООС: боевики 25 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. 10 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 20 обстрелов:
девять раз неподалеку Водяного - из миномета калибра 120 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия;
вблизи Авдеевки - из миномета калибра 120 мм;
четыре раза вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды вблизи Павлополя и неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия;
вблизи Новоселовки Второй - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов:
неподалеку Крымского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Хутора Свободного - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Луганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Шумов - из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;
неподалеку Катериновки - из стрелкового оружия.
За минувшие сутки во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил.
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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы:
неподалеку Талаковки - с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия.
В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
Напомним, в профильном комитете ВР заверили в отсутствии рисков для местных из-за разведения на Донбассе.