Український військовий загинув на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Сьогодні, 10 жовтня, під час ворожого обстрілу на Донбасі загинув військовослужбовець Об'єднаних сил, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
"Сьогодні, 10 жовтня, під час ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Об'єднаних сил. Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у пресцентрі, обставини з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України.
Нагадаємо, 9 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню.