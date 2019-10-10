Украинский военный погиб на Донбассе

"Сегодня, 10 октября, во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-центре, обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины.

Напомним, 9 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня.