Украинский военный погиб на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Сегодня, 10 октября, во время вражеского обстрела на Донбассе погиб военнослужащий Объединенных сил, передает УНН со ссылкой на пресс-центре ООС.
"Сегодня, 10 октября, во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-центре, обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины.
Напомним, 9 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня.