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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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ООС: зафіксовано вісім обстрілів з боку бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Від початку поточної доби бойовики вісім разів обстріляли українські позиції в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.

ООС: зафіксовано вісім обстрілів з боку бойовиків

"Від початку поточної доби до опівдня російсько-окупаційні війська відкривали вогонь 8 разів", - сказав Праута.

Так, поблизу Кримського, що на Луганському напрямку, близько 8-ї години ранку окупанти влаштували 25-хвилинний обстріл з озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

7 обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку.

По 2 рази ворог обстрілював опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил в районах Новотроїцького – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та кулеметів великого калібру, і Водяного – з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

7 мін 120-го калібру противник з 8-ї ранку за 35 хвилин випустив з боку Спартака по наших оборонцях Авдіївки.

Автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували під час нічного обстрілу позицій наших військ неподалік Пищевика та ранкового – біля населеного пункту Новоселівка Друга.

"За наявною інформацією, упродовж поточної доби Об’єднані сили втрат не зазнали і продовжують надійно контролювати ситуацію на лінії зіткнення", - повідомив речник Міноборони.

Нагадаємо, 9 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню.

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