ООС: зафиксировано восемь обстрелов со стороны боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. С начала текущих суток боевики восемь раз обстреляли украинские позиции в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
"С начала текущих суток до полудня российско-оккупационные войска открывали огонь 8 раз", - сказал Праута.
Так, вблизи Крымского, что на Луганском направлении, около 8 часов утра оккупанты устроили 25-минутный обстрел из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
7 обстрелов зафиксировано на Донецком направлении.
По 2 раза враг обстреливал опорные пункты подразделений Объединенных сил в районах Новотроицкого - со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра, и Водяного - из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
7 мин 120-го калибра противник с 8 утра за 35 минут выпустил со стороны Спартака по нашим защитникам Авдеевки.
Автоматические гранатометы и стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили во время ночного обстрела позиций наших войск неподалеку Пищевика и утреннего - у населенного пункта Новоселовка Вторая.
"По имеющейся информации, в течение текущих суток Объединенные силы потерь не понесли и продолжают надежно контролировать ситуацию на линии соприкосновения", - сообщил спикер Минобороны.
Напомним, 9 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня.