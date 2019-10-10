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ООС: зафиксировано восемь обстрелов со стороны боевиков

Киев • УНН

 • 9468 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. С начала текущих суток боевики восемь раз обстреляли украинские позиции в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.

ООС: зафиксировано восемь обстрелов со стороны боевиков

"С начала текущих суток до полудня российско-оккупационные войска открывали огонь 8 раз", - сказал Праута.

Так, вблизи Крымского, что на Луганском направлении, около 8 часов утра оккупанты устроили 25-минутный обстрел из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

7 обстрелов зафиксировано на Донецком направлении.

По 2 раза враг обстреливал опорные пункты подразделений Объединенных сил в районах Новотроицкого - со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра, и Водяного - из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

7 мин 120-го калибра противник с 8 утра за 35 минут выпустил со стороны Спартака по нашим защитникам Авдеевки.

Автоматические гранатометы и стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили во время ночного обстрела позиций наших войск неподалеку Пищевика и утреннего - у населенного пункта Новоселовка Вторая.

"По имеющейся информации, в течение текущих суток Объединенные силы потерь не понесли и продолжают надежно контролировать ситуацию на линии соприкосновения", - сообщил спикер Минобороны.

Напомним, 9 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня.

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