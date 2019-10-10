Ситуація на КПВВ у зоні ООС: у чергах зранку застрягли понад 250 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Зранку в четвер, 10 жовтня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил у чергах застрягли 255 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/45; "Мар’їнка" – 0/70; "Новотроїцьке" – 30/40; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.
Також у пресслужбі додали, що 9 жовтня прикордонники Краматорського загону спільно з працівниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ "Мар’їнка" і "Майорське" припинили дві спроби переміщення товарів з порушенням встановлених правил. Так, через лінію розмежування намагались провезти медичні препарати та тютюнові вироби на загальну суму майже 13 тисяч гривень. Товари передано співробітникам ГФС для здійснення подальшого процесуального оформлення.
Крім того, через КПВВ "Новотроїцьке" до ТОТ України прослідувало 11 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для мешканців Донбасу направлено промислові товари, продуктові та гігієнічні набори вагою 159,205 тонни.
За минулу добу пасажиро-транспортний потік мав тенденцію до збільшення. Загалом через КПВВ прослідувало 39,2 тисячі осіб та 4,6 тисячі транспортних засобів.
Сьогодні всі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно, пропускні операції здійснюються з 7:00 до 18:30.
Нагадаємо, понад третина внутрішньо переміщених осіб в Україні не бажають повертатися додому після завершення конфлікту на Донбасі.