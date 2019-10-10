Ситуация на КПВВ в зоне ООС: в очередях утром застряли более 250 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Утром в четверг, 10 октября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях застряли 255 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/45; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе добавили, что 9 октября пограничники Краматорского отряда совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил в КПВВ "Марьинка" и "Майорское" прекратили две попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил. Так, через линию разграничения пытались провезти медицинские препараты и табачные изделия на общую сумму почти 13 тысяч гривен. Товары переданы сотрудникам ГФС для осуществления дальнейшего процессуального оформления.
Кроме того, из КПВВ "Новотроицкое" на ВОТ Украины проследовало 11 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлено промышленные товары, продуктовые и гигиенические наборы весом 159,205 тонн.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ проследовало 39,2 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств.
Сегодня все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя, пропускные операции осуществляются с 7:00 до 18:30.
Напомним, более трети внутренне перемещенных лиц в Украине не желают возвращаться домой после завершения конфликта на Донбассе.