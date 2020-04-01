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ООС: боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненые

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. 31 марта вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Вчера во время вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. Один воин из состава Объединенных сил получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине российского производства.

Основную активность враг сосредоточил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где зафиксировано 11 обстрелов.

Наши позиции у Красногоровки противник дважды обстрелял из минометов калибра 120 мм, потратив 20 мин, и станковых противотанковых гранатометов.

По окрестностям Песок российские наемники выпустили 10 мин из минометов 120-го калибра.

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Позиции вблизи Авдеевки противник трижды обстрелял из минометов калибра 82 мм с общим расходом 32 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Получив адекватный ответ, вечером враг прекратил обстрелы.

С гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по нашим защитникам у Широкино и Гнутово.

Неподалеку Каменки оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета.

Опорные пункты Объединенных сил вблизи опытно вооруженные формирования РФ обстреляли из крупнокалиберного пулемета, а защитников Старогнатовки - из стрелкового оружия.

Имеющимися огневыми средствами наши защитники вовремя реагировали на каждый вражеский обстрел и дали оккупантам достойный отпор.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из минометов калибра 120 мм и противотанкового ракетного комплекса обстрелял позиции наших военнослужащих неподалеку Новотошковское, а из минометов калибра 82 мм - вблизи Луганского.

Вечером российские наемники применили против защитников Зайцев гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Наши защитники немедленно реагировали на каждый вражеский обстрел и прицельным огнем по позициям противника заставили его вернуться к соблюдению режима "тишины".

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К большому сожалению, следствием преступных действий оккупантов стали потери в рядах наших защитников. Вчера во время вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. Один воин из состава Объединенных сил получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине российского производства.

Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркивает, что любые преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными.

По данным разведки, 31 марта благодаря решительной ответы Объединенных сил ликвидировано трех российских оккупантов, еще один был ранен. Наши военнослужащие также уничтожили вражескую боевую машину пехоты.

С началом этих суток, 1 апреля, российские оккупационные войска обстреляли из станковых противотанковых гранатометов наши позиции вблизи Марьинки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". После своевременного и адекватного ответа со стороны подразделений Объединенных сил враждебные провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, в зоне ООС из-за коронавируса ввели ограничения: кому разрешен въезд.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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