ООС: боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. 9 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:
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- трижды неподалеку от Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- дважды вблизи Новотроицкого — из стрелкового оружия;
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- неподалеку от Авдеевки — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Опытного — из автоматического гранатомета;
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- дважды вблизи Павлополя — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил:
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- неподалеку от Зайцевого — из минометов калибра 82 мм;
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- дважды вблизи Троицкого — из стрелкового оружия;
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- неподалеку Причепиловка — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил один военнослужащий получил боевое ранение.
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.
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