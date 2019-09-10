ООС: бойовики 13 разів обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. 9 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 9 обстрілів позицій Об’єднаних сил:
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- тричі неподалік Водяного — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- двічі поблизу Новотроїцького — зі стрілецької зброї;
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- неподалік Авдіївки — з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
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- неподалік Опитного — з автоматичного гранатомета;
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- двічі поблизу Павлополя — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 4 обстріли позицій Об’єднаних сил:
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- неподалік Зайцевого — з мінометів калібру 82 мм;
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- двічі поблизу Троїцького — зі стрілецької зброї;
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- неподалік Причепилівки — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
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За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил один військовослужбовець отримав бойове поранення.
Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.
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