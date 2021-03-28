ООС: боевики 11 раз нарушили "режим тишины"

Что известно

В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север”, по позициям наших воинов в пригороде Шумов оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы 82-го калибра.

Вблизи населенных пунктов Зайцево и Луганское российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток”, недалеко от населенного пункта Авдеевка оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Водяного, что на Приазовье и поселка Славное — из гранатометов различных систем. В пригороде Широкино противник вел обстрел из стрелкового оружия.

К тому же, неподалеку от Авдеевки был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения.

Благодаря умелым действиям наших воинов, беспилотник был вовремя подавлено средствами РЭБ.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет.

Реакция украинской стороны

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

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Ситуация с начала суток

По состоянию на 7 часов утра 28 марта, зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск. В частности, вблизи Талаковки и Водяного, что на Приазовье, противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди защитников Вооруженных Сил Украины нет.

Напомним

Боевики в пятницу, 26 марта, из минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы в зоне ООС.

Вследствие вражеских обстрелов 26 марта погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения.

Президент Зеленский обратился к лидерам “нормандской четверки” с призывом сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела.