ООС: бойовики 11 разів порушили "режим тиші"

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. Протягом минулої доби, 27 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС, передає УНН.

Що відомо

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ”, по позиціях наших воїнів у передмісті Шумів окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 82-го калібру.

Поблизу населених пунктів Зайцеве та Луганське російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід”, неподалік населеного пункту Авдіївка окупанти відкривали вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Водяного, що на Приазов’ї, та селища Славне — з гранатометів різних систем. У передмісті Широкиного противник вів обстріл зі стрілецької зброї.
До того ж, неподалік Авдіївки було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування. Завдяки вмілим діям наших воїнів, безпілотник було вчасно подавлено засобами РЕБ.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.

Реакція української сторони

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку 28 березня, зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, поблизу Талаківки та Водяного, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед захисників Збройних Сил України немає.

Нагадаємо

Бойовики у п’ятницю, 26 березня, з мінометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли позиції Збройних сил України біля населеного пункту Шуми у зоні ООС.

Внаслідок ворожих обстрілів 26 березня загинуло четверо українських військових, ще двоє отримали поранення.

Президент Зеленський звернувся до лідерів “нормандської четвірки” із закликом зробити все можливе для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

Начальник Генерального штабу України Руслан Хомчак негайно вилетів на місце події для всебічного з’ясування всіх обставин справи.

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