Омбудсмен отреагировала на жестокое убийство 5-летней девочки в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Социальные службы по делам детей не осуществляют надлежащее социальное сопровождение семей. Об этом написала в Facebook Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, комментируя убийство 5-летней девочки в Житомирской области, передает УНН.
"Представители власти, органов опеки и попечительства, которые могли бы предупредить это убийство, оправдываются - родители девочки не пускали их на порог дома. Я уверена - это халатность. Социальные службы по делам детей на местах не осуществляют надлежащее социальное сопровождение семей", - написала Денисова.
По ее словам, это связано со многими факторами, в частности, недостаточным количеством социальных работников, их низким профессиональным уровнем и некомпетентной судебной системой в сфере прав ребенка.
"На более 7,5 млн детей только шесть тысяч социальных работников. В Украине отсутствует система переподготовки или повышения квалификации на постоянной основе работников социальных служб", - отметила омбудсмен.
Она добавила, что надзор за их работой со стороны прокуратуры отменен, а Министерство социальной политики фактически не осуществляет возложенной на него функции контроля.
В связи с этим, Денисова обратилась к министру социальной политики Андрею Реве усилить контроль за деятельностью служб по делам детей, центров социальных служб для семьи, детей и молодежи.
"Также считаю необходимым рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в законодательство в части введения обязательного социального сопровождения семей, в которых родители возобновились в родительских правах", - добавила омбудсмен.
Напомним, в Житомирской области родители признались, что около восьми месяцев назад убили пятилетнюю дочь.
Как сообщал УНН, супругам объявили подозрение в жестоком убийстве пятилетней дочери.
Кроме того, генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что из-за убийства родителями своей пятилетнего ребенка открыто уголовное производство по факту служебной халатности работников службы по делам детей.