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Омбудсмен відреагувала на жорстоке вбивство 5-річної дівчинки на Житомирщині

Омбудсмен відреагувала на жорстоке вбивство 5-річної дівчинки на Житомирщині

Київ • УНН

 • 14867 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Соціальні служби у справах дітей не здійснюють належний соціальний супровід сімей. Про це написала у Facebook Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, коментуючи вбивство 5-ти річної дівчинки на Житомирщині, передає УНН.

"Представники влади, органів опіки та піклування, які б могли попередити це вбивство, виправдовуються – батьки дівчинки не пускали їх на поріг будинку. Я ж переконана – це недбальство. Соціальні служби у справах дітей на місцях не здійснюють належний соціальний супровід сімей", - написала Денісова.

За її словами, це пов’язано з багатьма чинниками, зокрема, з недостатньою кількістю соціальних працівників, їх низьким фаховим рівнем та некомпетентною судовою системою в сфері прав дитини.

"На понад 7,5 млн дітей лише шість тисяч соціальних працівників. В Україні відсутня система перепідготовки або підвищення кваліфікації на постійній основі працівників соціальних служб", - зазначила омбудсмен.

Вона додала, що нагляд за їхньою роботою з боку прокуратури скасовано, а Міністерство соціальної політики фактично не здійснює покладеної на нього функції контролю.

У зв’язку з цим, Денісова звернулася до міністра соціальної політики Андрія Реви посилити контроль за діяльністю служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

"Також вважаю необхідним розглянути питання про доцільність внесення змін до законодавства в частині запровадження обов’язкового соціального супроводу сімей, в яких батьки поновилися в батьківських правах", - додала омбудсмен.

Нагадаємо, у Житомирській області батьки зізналися, що близько восьми місяців тому вбили п’ятирічну доньку.

Як повідомляв УНН, подружжю оголосили підозру у жорстокому вбивстві п’ятирічної доньки. 

Крім того, генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що через вбивство батьками своєї п’ятирічної дитини відкрито кримінальне провадження за фактом службової недбалості працівників служби у справах дітей. 

Українські Національні Новини

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