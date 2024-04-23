Омбудсмен отреагировал на смерть мужчины по дороге в учебный центр: говорит, украинец был признан годным, открыл производство

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на инцидент со смертью мужчины по дороге в учебный центр, указав, что, согласно справке ВВК, украинец был признан годным к военной службе, Омбудсмен открыл производство, пишет УНН.

Относительно ситуации со смертью мужчины по дороге в учебный центр. Известно, что украинец согласно справке ВВК был признан годным к военной службе. Сейчас относительно вероятного нарушения прав человека я открыл производство. Эта ситуация в дальнейшем будет находиться на моем личном контроле - написал Лубинец в Telegram.

Также, по его словам, представители Омбудсмена в Закарпатской и Львовской областях будут работать, чтобы узнать все обстоятельства.

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