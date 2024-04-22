Омбудсман призвал не озвучивать данные военнопленных на митингах и в соцсетях

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предостерег от публичного распространения персональных данных военнопленных, гражданских, в частности на мирных митингах, социальных сетях. Ведь такой информацией активно интересуются российские спецслужбы, передает УНН.

"В очередной раз предостерегаю от публичного распространения персональных данных военнопленных, гражданских, которых незаконно удерживает россия, и их родственников! Кроме активных действий мошенников, которые ради наживы выманивают деньги у семей, которые ждут из плена и незаконного содержания своих родных, такой информацией активно интересуются и российские спецслужбы. Она им необходима для того, чтобы и так невыносимые условия наших Защитников и Защитниц превратить в еще худшие", - написал Лубинец.

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Он отметил, что моральное унижение или запугивание в условиях знания персональных данных военнопленного или гражданского заложника может вызвать еще больший вред, чем физическое воздействие.

"Поэтому на мирных митингах и в социальных сетях следует тщательно заботиться о том, чтобы враг не узнал персональные данные, - фамилии, имена, звания, позывной, номер бригады, части, место дислокации, фото и тому подобное. Враг коварен и подстерегает во всех сферах. И его главная цель не изменилась - он хочет, чтобы украинцы и Украина перестали существовать", - отметил Лубинец.

Он отметил, что поисками украинских Защитников и Защитниц, гражданских лиц и детей бесплатно занимаются только уполномоченные государством органы.

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