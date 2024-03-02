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Омбудсман обсудил с Послом Британии возвращение похищенных рф людей

Омбудсман обсудил с Послом Британии возвращение похищенных рф людей

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 04:32  •  4577 просмотра

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с Послом Великобритании в Украине Мартином Гаррисом, чтобы обсудить поддержку со стороны Великобритании, возвращение похищенных рф детей, военнопленных и заложников.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел важную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине Мартином Харрисом. Об этом омбудсман рассказал в своем telegram-канале, передает УНН.

Во время первой официальной двусторонней встречи Лубинец выразил искреннюю благодарность за поддержку и помощь, которую Украина получает от Великобритании в условиях полномасштабного вторжения рф.

Поднял вопрос возвращения детей, которых похитила рф, военнопленных и гражданских заложников 

- Дмитрий Лубинец.

Также Уполномоченный Верховной Рады по правам человека поделился информацией об активности Офиса омбудсмена, представив месячный отчет по гуманитарной ситуации в Украине. Этот материал рассылается более 500 адресатам по всему миру на разных языках.

В заключении встречи Лубинец выразил глубокую благодарность британской стороне за участие в запуске Международной платформы за возвращение незаконно удерживаемых рф гражданских лиц.

Лубинец обсудил с представительницей МИД Канады вопрос возвращения украинских детей из рф29 февраля 2024, 01:25 • 32039 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаПолитика
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ukrainaУкраина
Омбудсман обговорив з Послом Британії повернення викрадених рф людей
Ombudsman discusses return of people abducted by russia with British Ambassador
Новости по теме

Омбудсман обсудил с Послом Британии возвращение похищенных рф людей

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с Послом Великобритании в Украине Мартином Гаррисом, чтобы обсудить поддержку со стороны Великобритании, возвращение похищенных рф детей, военнопленных и заложников.

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