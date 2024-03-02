Омбудсман обсудил с Послом Британии возвращение похищенных рф людей

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел важную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине Мартином Харрисом. Об этом омбудсман рассказал в своем telegram-канале, передает УНН.

Во время первой официальной двусторонней встречи Лубинец выразил искреннюю благодарность за поддержку и помощь, которую Украина получает от Великобритании в условиях полномасштабного вторжения рф.

Поднял вопрос возвращения детей, которых похитила рф, военнопленных и гражданских заложников - Дмитрий Лубинец.

Также Уполномоченный Верховной Рады по правам человека поделился информацией об активности Офиса омбудсмена, представив месячный отчет по гуманитарной ситуации в Украине. Этот материал рассылается более 500 адресатам по всему миру на разных языках.

В заключении встречи Лубинец выразил глубокую благодарность британской стороне за участие в запуске Международной платформы за возвращение незаконно удерживаемых рф гражданских лиц.

Лубинец обсудил с представительницей МИД Канады вопрос возвращения украинских детей из рф