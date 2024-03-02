Омбудсман обсудил с Послом Британии возвращение похищенных рф людей
Киев • УНН
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с Послом Великобритании в Украине Мартином Гаррисом, чтобы обсудить поддержку со стороны Великобритании, возвращение похищенных рф детей, военнопленных и заложников.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел важную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине Мартином Харрисом. Об этом омбудсман рассказал в своем telegram-канале, передает УНН.
Во время первой официальной двусторонней встречи Лубинец выразил искреннюю благодарность за поддержку и помощь, которую Украина получает от Великобритании в условиях полномасштабного вторжения рф.
Поднял вопрос возвращения детей, которых похитила рф, военнопленных и гражданских заложников
Также Уполномоченный Верховной Рады по правам человека поделился информацией об активности Офиса омбудсмена, представив месячный отчет по гуманитарной ситуации в Украине. Этот материал рассылается более 500 адресатам по всему миру на разных языках.
В заключении встречи Лубинец выразил глубокую благодарность британской стороне за участие в запуске Международной платформы за возвращение незаконно удерживаемых рф гражданских лиц.
Лубинец обсудил с представительницей МИД Канады вопрос возвращения украинских детей из рф29 февраля 2024, 01:25 • 32039 просмотров
Омбудсман обсудил с Послом Британии возвращение похищенных рф людей
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с Послом Великобритании в Украине Мартином Гаррисом, чтобы обсудить поддержку со стороны Великобритании, возвращение похищенных рф детей, военнопленных и заложников.
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