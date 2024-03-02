Омбудсман обговорив з Послом Британії повернення викрадених рф людей
Київ • УНН
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з Послом Великої Британії в Україні Мартіном Гаррісом, щоб обговорити підтримку з боку Великої Британії, повернення викрадених рф дітей, військовополонених та заручників.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів важливу зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Мартіном Гаррісом. Про це омбудсман розповів у своєму telegram-каналі, передає УНН.
Під час першої офіційної двосторонньої зустрічі Лубінець висловив щиру вдячність за підтримку та допомогу, яку Україна отримує від Великої Британії в умовах повномасштабного вторгнення рф.
Порушив питання повернення дітей, яких викрала рф, військовополонених та цивільних заручників
Також Уповноважений Верховної Ради з прав людини поділився інформацією про активність Офісу омбудсмана, представивши місячний звіт щодо гуманітарної ситуації в Україні. Цей матеріал розсилається понад 500 адресатам по всьому світу різними мовами.
У заключенні зустрічі Лубінець висловив глибоку подяку британській стороні за участь у запуску Міжнародної платформи за повернення незаконно утримуваних рф цивільних осіб.
Лубінець обговорив із представницею МЗС Канади питання повернення українських дітей з рф29.02.24, 03:25 • 33941 перегляд