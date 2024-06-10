Олимпийская сборная Украины по футболу вышла в финал международного турнира

Украинская сборная U-23 прошла в финал турнира Tournoi Maurice Revello, одержав победу над сборной Японии со счетом 2:1. об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН.

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Олимпийская сборная Украины (U-23) по футболу завоевала себе место в финале международного турнира Tournoi Maurice Revello, который проходит во Франции. В заключительном туре группового этапа украинские футболисты победили команду Японии со счетом 2:1, исходя из 100% показателя одержанных побед в своей группе.

В данной игре особенно отличился Владислав великан, забивший оба гола. Несмотря на одно взятие ворот со стороны соперников, "сине-желтые" отличились уже в четвертый раз в турнире, демонстрируя впечатляющую разницу 11:1 в забитых и пропущенных мячах.

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Сборная Украины готовится к финальному поединку, где ее ждет встреча со сборной Кот-д'Ивуара (U20). Матч запланирован на 16-е июня в 19:15.

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