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Олімпійська збірна України з футболу вийшла до фіналу міжнародного турніру

Олімпійська збірна України з футболу вийшла до фіналу міжнародного турніру

Київ • УНН

 • 32875 перегляди

Збірна України U23 вийшла у фінал турніру імені Моріса Ревелло у Франції після перемоги над Японією з рахунком 2:1. Обидва голи забив Владислав Велетень.

Українська збірна U-23 пройшла до фіналу турніру Tournoi Maurice Revello, здобувши перемогу над збірною Японії з рахунком 2:1. Про це повідомляє Українська Асоціація Футболу, передає УНН.

Деталі

Олімпійська збірна України (U-23) з футболу виборола собі місце у фіналі міжнародного турніру Tournoi Maurice Revello, що триває у Франції. У заключному турі групового етапу українські футболісти перемогли команду Японії з рахунком 2:1, виходячи з 100% показником перемог у своїй групі.

У даній грі особливо відзначився Владислав Велетень, який забив обидва голи. Незважаючи на одне взяття воріт зі сторони суперників, "синьо-жовті" відзначилися вже в четвертий раз у турнірі, демонструючи вражаючу різницю 11:1 у забитих та пропущених м'ячах.

Додамо

Збірна України готується до фінального поєдинку, де її чекає зустріч із збірною Кот-д'Івуару (U-20). Матч запланований на 16-те червня о 19:15.

Збірна України оголосила список футболістів, які готуватимуться до Євро-2024 16.05.24, 17:51 • 21019 переглядiв

Юлія Котвицька

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