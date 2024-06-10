Олімпійська збірна України з футболу вийшла до фіналу міжнародного турніру
Київ • УНН
Збірна України U23 вийшла у фінал турніру імені Моріса Ревелло у Франції після перемоги над Японією з рахунком 2:1. Обидва голи забив Владислав Велетень.
Українська збірна U-23 пройшла до фіналу турніру Tournoi Maurice Revello, здобувши перемогу над збірною Японії з рахунком 2:1. Про це повідомляє Українська Асоціація Футболу, передає УНН.
Деталі
Олімпійська збірна України (U-23) з футболу виборола собі місце у фіналі міжнародного турніру Tournoi Maurice Revello, що триває у Франції. У заключному турі групового етапу українські футболісти перемогли команду Японії з рахунком 2:1, виходячи з 100% показником перемог у своїй групі.
У даній грі особливо відзначився Владислав Велетень, який забив обидва голи. Незважаючи на одне взяття воріт зі сторони суперників, "синьо-жовті" відзначилися вже в четвертий раз у турнірі, демонструючи вражаючу різницю 11:1 у забитих та пропущених м'ячах.
Додамо
Збірна України готується до фінального поєдинку, де її чекає зустріч із збірною Кот-д'Івуару (U-20). Матч запланований на 16-те червня о 19:15.
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