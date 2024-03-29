Олещук показал, как силы ПВО ночью сбили 5 "шахедов" на юге Украины

Во время атаки "шахедов" в ночь на 29 марта бойцы Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушных Сил ликвидировали пять российских дронов-камикадзе. Об этом пишет УНН со ссылкой на командующего Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Детали

Он также опубликовал видео, как украинские военные отражают российскую атаку дронов.

Боевая работа на юге страны 29 марта 2024 года. Этой ночью воины Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушных Сил (на видео) уничтожили пять вражеских "шахедов" - подписал кадры командующий Воздушных сил.

Напомним

Во время массированной российской ракетной и дроновой атаки в ночь на 29 марта силы ПВО сбили 84 воздушные цели, в том числе 58 беспилотников типа Shahed и 26 ракет.

Целью ночной атаки были объекты генерации электроэнергии - Галущенко