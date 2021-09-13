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Оккупационная власть оштрафовала в Крыму активистку за отсутствие российского паспорта

Оккупационная власть оштрафовала в Крыму активистку за отсутствие российского паспорта

Киев  •  УНН

 • 14497 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Оккупационная власть в Крыму оштрафовала активистку Ирину Копылову “за проживание в Российской Федерации без российского паспорта” на 3 тысячи российских рублей (почти 1 100 гривен). Об этом УНН сообщает со ссылкой на “Крымскую солидарность”.

Детали

Сообщается, что участница стихийного собрания крымских татар у здания ФСБ на бульваре Франко в Симферополе 4 сентября Ирина Копылова получила административное наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей за “проживание без паспорта гражданина Российской Федерации”.

Кроме того, сотрудники полиции за два дня посетили ее четыре раза. Это второе административное дело против Копыловой за неделю. До этого на нее составили протокол за участие в пикете после массового задержания крымских татар, ей грозит предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

10 сентября по распоряжению подполковника полиции в отношении активистки была инициирована миграционная проверка о несоблюдении иностранным гражданином режима пребывания на территории Российской Федерации. Она продлится с 10 до 20 сентября.

Добавим

В течени 3-4 сентября в Крыму сотрудники ФСБ задержали Эльдара Одаманов, Азиза Ахтемова, Асана Ахметова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября после обысков был задержан заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

Как сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, после обысков и задержаний пяти крымских татар в аннексированном Россией Крыму под зданием так называемого "ФСБ" в Симферополе в субботу, 4 сентября, собрались родственники задержанных и другие протестующие. В итоге задержали более 50 протестующих.

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