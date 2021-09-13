Окупаційна влада оштрафувала в Криму активістку за відсутність російського паспорта

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Повідомляється, що учасниця стихійних зборів кримських татар біля будівлі ФСБ на бульварі Франка в Сімферополі 4 вересня Ірина Копилова отримала адміністративне покарання у вигляді штрафу в розмірі 3 тисяч рублів за "проживання без паспорта громадянина Російської Федерації".

Крім того, співробітники поліції за два дні відвідали її чотири рази. Це друга адміністративна справа проти Копилової за тиждень. До цього на неї склали протокол за участь в пікеті після масового затримання кримських татар, їй загрожує попередження або накладення штрафу в розмірі від 1 тис. до 30 тис. рублів.

10 вересня за розпорядженням підполковника поліції стосовно активістки була ініційована міграційна перевірка про недотримання іноземним громадянином режиму перебування на території Російської Федерації. Вона триватиме з 10 до 20 вересня.

Додамо

Протягом 3-4 вересня в Криму співробітники ФСБ затримали Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахметова і Шевкета Усеінова.

Вранці 4 вересня після обшуків був затриманий заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.

Як повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, після обшуків і затримань п'яти кримських татар в анексованому Росією Криму під будівлею так званого "ФСБ" в Сімферополі в суботу, 4 вересня, зібралися родичі затриманих й інші учасники протесту. У результаті затримали понад 50 учасників протесту.