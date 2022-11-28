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Оккупанты разрушили Кременскую подстанцию, которая питала Луганскую область – Гайдай

Киев • УНН

 • 857315 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Ситуация с энергетикой в ​​Луганской области остается сложной, ведь российские оккупанты полностью разрушили Кременскую подстанцию, которая питала область. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Цитата

"Ситуация довольно тяжелая, как и по всей стране. В Луганской области мощно поддерживала электричество Кременская подстанция. Но недавно наши ребята показали, что Кременская подстанция полностью разрушена. Она открывалась еще во время моей каденции и была одной из лучших в Европе – мощная и современная. Когда Счастинская ТЭЦ остановилась на время, то Кременская подстанция легко выдержала всю нагрузку на себе. На сегодняшний день она полностью разрушена. Уверен, что когда ВСУ деоккупируют Луганскую область, нам останутся только разрушенные подстанции, теплоэлектростанции, и придется все строить с нуля", – сообщил Гайдай.

Напомним

28 ноября во всех регионах Украины ввели аварийные отключения света. На сегодняшний день дефицит мощности в энергосистеме составляет 27%.

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