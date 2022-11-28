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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Окупанти зруйнували Кремінську підстанцію, яка живила Луганщину – Гайдай

Окупанти зруйнували Кремінську підстанцію, яка живила Луганщину – Гайдай

Київ • УНН

 • 857316 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Ситуація з енергетикою на Луганщині залишається складною, адже російські окупанти повністю зруйнували Кремінську підстанцію, яка живила область. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Цитата

"Тут ситуація доволі важка, як і по всій країні. На Луганщині потужно підтримувала електрику Кремінська підстанція. Але от нещодавно наші хлопці показали, що Кремінська підстанція повністю зруйнована. Вона відкривалась ще під час моєї каденції і була однією з кращих в Європі – потужна і сучасна. Коли Щастинська ТЕЦ зупинилась на певний час, то Кремінська підстанція легко витримала все навантаження на собі. На сьогоднішній день вона повністю зруйнована. Впевнений, що коли ЗСУ деокупують Луганську область, нам залишаться тільки зруйновані підстанції, теплоелектростанції, і доведеться все будувати з нуля", – повідомив Гайдай.

Нагадаємо

28 листопада у всіх регіонах України ввели аварійні відключення світла. Станом на сьогоднішній ранок дефіцит потужності в енергосистемі становить 27%.

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