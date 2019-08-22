Оккупанты отправляют военных в Россию на курс подготовки снайперов – разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях и в РФ российские инструкторы проводят подготовку вражеских снайперов. Об этом сообщил представитель пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге, передает УНН.
Так, по данным разведки, командование российских оккупационных войск продолжает мероприятия, направленные на дестабилизацию обстановки на линии соприкосновения.
"С целью нанесения потерь личному составу Объединенных сил, противник увеличил количество снайперских пар в передовых подразделениях. Подготовка вражеских снайперов осуществляется под руководством российских инструкторов - бывших и действующих военнослужащих специального назначения Вооруженных сил Российской Федерации - как на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, так и в России.
Так, на прошлой неделе в подразделения российских оккупационных войск вернулась очередная группа военнослужащих, прошедших учебный курс на одном из полигонов в Ростовской области", - сказал Гуцуляк.
Напомним, по данным разведки, боевики активно проводят подготовку артиллерийских и минометных подразделений, осуществляя на полигонах тренировки в темное время суток.