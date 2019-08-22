Окупанти відправляють військових в Росію на курс підготовки снайперів – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях і в РФ російські інструктори проводять підготовку ворожих снайперів. Про це повідомив представник пресцентру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк на брифінгу, передає УНН.
Так, за даними розвідки, командування російських окупаційних військ продовжує заходи, спрямовані на дестабілізацію обстановки на лінії зіткнення.
"З метою нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил, противник збільшив кількість снайперських пар у передових підрозділах. Підготовка ворожих снайперів здійснюється під керівництвом російських інструкторів - колишніх та діючих військовослужбовців спеціального призначення Збройних сил Російської Федерації - як на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, так і в Росії.
Так, минулого тижня до підрозділів російських окупаційних військ повернулась чергова група військовослужбовців, які пройшли навчальний курс на одному з полігонів в Ростовській області", - сказав Гуцуляк.
Нагадаємо, за даними розвідки, бойовики активно проводять підготовку артилерійських та мінометних підрозділів, здійснюючи на полігонах тренування у темний час доби.