Киев • УНН
Около 200 000 украинцев, в том числе около 100 000 крымских татар, возможно, покинули Крым из-за российской оккупации и начала полномасштабной войны.
Может быть около 200 тыс. украинцев, которые покинули территорию Крыма в результате оккупации рф и после начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщила постоянный представитель Президента в АР Крым Тамила Ташева во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
По приблизительным подсчетам - это примерно более 300 тыс. человек, которые жили до оккупации Крыма. После начала оккупации официальные данные выехавших с территории полуострова украинских граждан, украинцев было 55 тыс. человек. Мы понимаем, что эти цифры не соответствуют действительности, потому что большое количество людей не регистрировались, как внутренне перемещенные лица. Поэтому мы всегда говорили, что цифры могут быть как минимум вдвое больше,
Она отметила, что после начала полномасштабного вторжения и особенно начала мобилизационных процессов в ряды ВС РФ на территории пол-острова, крымские татары, украинцы начали покидать достаточно массово территорию полуострова, особенно это было осенью 2022 года.
Поэтому это около 200 тыс. человек может быть, которые покинули территорию полуострова в результате оккупации и после начала полномасштабного вторжения. Около 100 тыс. скорее всего являются крымскими татарами, которые в целом за весь период выехали. Но это цифры, которые мы не можем документально полностью подтвердить,
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За период оккупации полуострова Крым пропавшими без вести, о которых нет никакой информации, считаются 24 человека, 18 из них - представители коренного крымскотатарского народа.