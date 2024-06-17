Близько 200 тис. осіб могли покинути Крим через окупацію та початок повномасштабної війни

Може бути близько 200 тис. українців, які покинули територію Криму внаслідок окупації рф та після початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомила постійна представниця Президента в АР Крим Таміла Ташева під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

За приблизними підрахунками – це приблизно понад 300 тис. осіб, які жили до окупації Криму. Після початку окупації офіційні дані виїхавших з території півострова українських громадян, українців було 55 тис. осіб. Ми розуміємо, що ці цифри не відповідають дійсності, тому що велика кількість людей не реєструвалися, як внутрішньо переміщені особи. Тому ми завжди говорили, що цифри можуть бути щонайменше вдвічі більшими,