Близько 200 тис. осіб могли покинути Крим через окупацію та початок повномасштабної війни
Київ • УНН
Близько 200 000 українців, у тому числі близько 100 000 кримських татар, можливо, покинули Крим через російську окупацію та початок повномасштабної війни.
Може бути близько 200 тис. українців, які покинули територію Криму внаслідок окупації рф та після початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомила постійна представниця Президента в АР Крим Таміла Ташева під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
За приблизними підрахунками – це приблизно понад 300 тис. осіб, які жили до окупації Криму. Після початку окупації офіційні дані виїхавших з території півострова українських громадян, українців було 55 тис. осіб. Ми розуміємо, що ці цифри не відповідають дійсності, тому що велика кількість людей не реєструвалися, як внутрішньо переміщені особи. Тому ми завжди говорили, що цифри можуть бути щонайменше вдвічі більшими,
Вона зазначила, що після початку повномасштабного вторгнення й особливо початку мобілізаційних процесів до лав зс рф на території пів острова, кримські татари, українці почали покидати достатньо масово територію півострова, особливо це було восени 2022 року.
Тому це біля 200 тис. осіб може бути, які покинули територію півострова внаслідок окупації та після початку повномасштабного вторгнення. Близько 100 тис. скоріш за все є кримськими татарами, які загалом за весь період виїхали. Але це цифри, які ми не можемо документально повністю підтвердити,
В Криму окупанти готуються вивозити з півострова всі музейні фонди - Центр нацспротиву14.06.24, 17:00 • 26879 переглядiв
Доповнення
За період окупації півострова Крим зниклими безвісти, про яких немає ніякої інформації, вважаються 24 людини, 18 з них – представники корінного кримськотатарського народу.