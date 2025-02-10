Оккупированный Крым атаковали беспилотники: что говорят в минобороны рф
Киев • УНН
минобороны рф сообщило об уничтожении четырех украинских БПЛА в Крыму вечером 10 февраля. Точные места атаки и доказательства не предоставлены, украинская сторона не комментирует ситуацию.
В минобороны рф заявили об атаке нескольких БПЛА в оккупированном Крыму вечером 10 февраля, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Как утверждают в российском ведомстве, один из беспилотников был якобы уничтожен силами ПВО рф в 18:50 по местному времени, еще три - с 19:20 до 19:35.
О точных местах атаки в миноброне рф не уточнили, доказательств своим утверждениям не привели. Проверить заявления ведомства с помощью альтернативных источников пока невозможно. Украинские военные эти сообщения не комментировали.
Добавим
Начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по «украинским беспилотникам», «работой ПВО» и «учениями» военных.