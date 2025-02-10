Окупований Крим атакували безпілотники: що кажуть у міноборони рф

У міноборони рф заявили про атаку кількох БпЛА в окупованому Криму ввечері 10 лютого, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Як стверджують у російському відомстві, один із безпілотників був нібито знищений силами ППО рф о 18:50 за місцевим часом, ще три – з 19:20 до 19:35.

Про точні місця атаки в міноброни рф не уточнили, доказів своїм твердженням не навели. Перевірити заяви відомства за допомогою альтернативних джерел поки неможливо. Українські військові ці повідомлення не коментували.

Додамо

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по "українським безпілотникам", "роботою ППО" та "навчаннями" військових.