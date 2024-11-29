Оккупанты жалуются на плохое обеспечение и боеприпасы из КНДР - Волошин

российские оккупанты на восточных направлениях жалуются на отсутствие боеприпасов, продовольствия, воды, теплых вещей, а также на сложности в применении вооружения, поставляемых Северной Кореей. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

У нас есть данные, что российские военнослужащие, а особенно на передовых позициях и передовые подразделения сетуют на очень плохое логистическое обеспечение. В первую очередь жалуются на отсутствие боеприпасов, продовольствия, и даже воды. Особенно остро эта проблема у них возникла с наступлением холодного времени года и снижением температурного режима. Они жалуются даже на отсутствие теплых вещей. И у нас есть информация, что российские военнослужащие выявляют жалобы на сложности в применении боеприпасов, которые поставляются Северной Кореей, то есть они летят не туда, куда нужно. Сложности в применении боеприпасов там есть