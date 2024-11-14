Оккупанты в Донецкой области расстреляли женщину: прокуратура начала расследование

В воскресенье, 10 ноября, в окрестностях села Терны Донецкой области военные рф убили гражданскую женщину, которая шла по улице. Прокуратура начала расследование. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, 10 ноября 2024 года в окрестностях села Терны Лиманской громады представители армии РФ совершили нападение на мирную жительницу.

Женщина шла по улице, когда российские военные открыли по ней огонь. В результате выстрела из стрелкового оружия она погибла на месте - сообщили в прокуратуре.

Донецкая областная прокуратура проводит досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Сейчас проводятся оперативные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии и идентификации погибшей.

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