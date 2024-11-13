Идентифицирован российский военный, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней во время оккупации Херсонщины
Киев • УНН
Правоохранители установили личность военнослужащего 109 стрелкового полка рф, который изнасиловал несовершеннолетнюю на Херсонщине. Преступление произошло в марте 2022 года, когда оккупант под угрозой убийства совершил насилие над девушкой.
Правоохранители идентифицировали военнослужащего ссс рф, который изнасиловал несовершеннолетнюю жительницу Херсонщины. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Идентифицировано и сообщено о подозрении военнослужащему 109 стрелкового полка мобилизационного резерва 1 армейского корпуса 8 общевойсковой армии южного военного округа ВС РФ в совершении нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, во время оккупации Херсонщины в марте 2022 года подозреваемый находился там вместе с другими военными армии государства-агрессора.
Военнослужащий ВС РФ зашел на территорию одного из частных домов, где скрывались местные жители с детьми. Подозреваемый вошел в одну из комнат, где находились несовершеннолетняя девушка и ее сестры. Он спросил у нее, по сколько им лет. После того он приказал девушке пойти за ним в другую комнату и раздеться. Она отказала, однако он угрожал ей убийством и изнасилованием другими военнослужащими страны-агрессора
После того, применяя физическую силу, российский военный совершил акт сексуального насилия над девушкой.
Напомним,
Трем российским военным объявлено подозрение в незаконном задержании и сексуальном насилии над гражданской женщиной в селе Ягодное. Оккупанты жестоко обращались с потерпевшей, обвиняя ее в сотрудничестве с ВСУ.
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