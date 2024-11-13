Идентифицирован российский военный, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней во время оккупации Херсонщины

Правоохранители идентифицировали военнослужащего ссс рф, который изнасиловал несовершеннолетнюю жительницу Херсонщины. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Идентифицировано и сообщено о подозрении военнослужащему 109 стрелкового полка мобилизационного резерва 1 армейского корпуса 8 общевойсковой армии южного военного округа ВС РФ в совершении нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, во время оккупации Херсонщины в марте 2022 года подозреваемый находился там вместе с другими военными армии государства-агрессора.

Военнослужащий ВС РФ зашел на территорию одного из частных домов, где скрывались местные жители с детьми. Подозреваемый вошел в одну из комнат, где находились несовершеннолетняя девушка и ее сестры. Он спросил у нее, по сколько им лет. После того он приказал девушке пойти за ним в другую комнату и раздеться. Она отказала, однако он угрожал ей убийством и изнасилованием другими военнослужащими страны-агрессора